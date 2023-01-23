『S9570SV カー・ボート用サーボ 00106987-3【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 12時 31分に出品され03月13日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

S9570SV カー・ボート用サーボ 00106987-3



【商品説明】

・S9570SV カー用デジタルサーボ フタバ＜026263＞プロポ/カー/ドリフト・ツーリング用サーボ

・ドリフト・ツーリング向けプログラマブルサーボ



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 6.30 cm

奥行 : 8.30 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。