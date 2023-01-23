『S9570SV カー・ボート用サーボ 00106987-3【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 12時 31分に出品され03月13日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
S9570SV カー・ボート用サーボ 00106987-3
【商品説明】
・S9570SV カー用デジタルサーボ フタバ＜026263＞プロポ/カー/ドリフト・ツーリング用サーボ
・ドリフト・ツーリング向けプログラマブルサーボ
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 6.30 cm
奥行 : 8.30 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8008円
533 入札履歴
終了
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