『S.H.フィギュアーツ (真骨彫製法) シャドームーン 約145mm PVC&ABS製 塗装済み可動フィギュア【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 00時 10分に出品され03月04日 00時 10分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

S.H.フィギュアーツ (真骨彫製法) シャドームーン 約145mm PVC&ABS製 塗装済み可動フィギュア



【商品説明】

・(C)石森プロ・東映

・梱包サイズ:7.0×19.0×13.0cm



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 18.60 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。