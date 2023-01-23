『S.H.フィギュアーツ (真骨彫製法) シャドームーン 約145mm PVC&ABS製 塗装済み可動フィギュア【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 00時 10分に出品され03月04日 00時 10分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
S.H.フィギュアーツ (真骨彫製法) シャドームーン 約145mm PVC&ABS製 塗装済み可動フィギュア
【商品説明】
・(C)石森プロ・東映
・梱包サイズ:7.0×19.0×13.0cm
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8008円
907 入札履歴
終了
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