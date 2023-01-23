『【URBAN RESEARCH ROSSO】ウールリネンヘリンボンジャケット∴【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 52分に出品され03月21日 08時 52分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品番号：502615554
ブランド：アーバンリサーチ ロッソ/URBAN RESEARCH ROSSO
商品名：ウールリネンヘリンボンジャケット∴
カテゴリ：ウェア>アウター>テーラードジャケット
素材：表地 : 毛52% 麻48%裏地 : ポリエステル100%
カラー：GRAY/BEIGE
原産国：ベトナム
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落札価格8008円
367 入札履歴
終了
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