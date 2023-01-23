『【URBAN RESEARCH ROSSO】ウールリネンヘリンボンジャケット∴【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 52分に出品され03月21日 08時 52分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品番号：502615554

ブランド：アーバンリサーチ ロッソ/URBAN RESEARCH ROSSO

商品名：ウールリネンヘリンボンジャケット∴

カテゴリ：ウェア>アウター>テーラードジャケット

素材：表地 : 毛52% 麻48%裏地 : ポリエステル100%

カラー：GRAY/BEIGE

原産国：ベトナム

カテゴリ ファッション

レディースファッション

ジャケット タグ 【URBAN RESEARCH ROSSO】ウールリネンヘリンボンジャケット∴