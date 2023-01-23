『セカンドバッグ クラッチバッグ メンズ オイルヌメ 牛革 レザー 日本製 国産 豊岡製鞄 黒 チョコ SADDLE KBN25927【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 51分に出品され03月17日 09時 51分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー： 01：ブラック、04：チョコ

素 材： 牛革(オイルヌメ革)

サイズ： 横24×高さ13×厚さ4cm

重 量： 約280g

仕 様： 本体背面/ファスナーポケット

、 本体内部/ファスナーポケット、カード入れ、アテポケット、小物ポケット（2ヶ）

ハンドル

原産国： 日本



カテゴリ ファッション

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