『扇子箱付き煤竹 9寸5分 舞扇子 手描桜日本製 踊りの舞台やお稽古に（踊り 稽古 日舞 手書き 日本舞踊 新舞踊 歌謡舞踊 民謡 民踊 舞台【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 02時 58分に出品され04月09日 02時 58分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
扇子箱付き煤竹 9寸5分 舞扇子 手描桜日本製 踊りの舞台やお稽古に（踊り 稽古 日舞 手書き 日本舞踊 新舞踊 歌謡舞踊 民謡 民踊 舞台
【商品説明】
・扇子箱付き
・扇面 和紙 銀パール地
・扇骨 竹 煤竹
・手描き 桜柄
・長さ 9.5寸(約28.8cm)
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8008円
485 入札履歴
終了
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