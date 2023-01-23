『扇子箱付き煤竹 9寸5分 舞扇子 手描桜日本製 踊りの舞台やお稽古に（踊り 稽古 日舞 手書き 日本舞踊 新舞踊 歌謡舞踊 民謡 民踊 舞台【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 02時 58分に出品され04月09日 02時 58分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

扇子箱付き煤竹 9寸5分 舞扇子 手描桜日本製 踊りの舞台やお稽古に（踊り 稽古 日舞 手書き 日本舞踊 新舞踊 歌謡舞踊 民謡 民踊 舞台



【商品説明】

・扇子箱付き

・扇面 和紙 銀パール地

・扇骨 竹 煤竹

・手描き 桜柄

・長さ 9.5寸(約28.8cm)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

着物、浴衣 タグ 扇子箱付き煤竹

9寸5分

舞扇子

手描桜日本製

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