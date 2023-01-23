『ズッケロ フィラート がま口長財布 58009 キャメル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 15時 49分に出品され03月16日 15時 49分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レディースビジネスバッグ

【商品名】

ズッケロ フィラート がま口長財布 58009 キャメル



【商品説明】

・カラー：キャメル/グリーン/オレンジ

・サイズ：ヨコ20×タテ10×マチ3cm

・メイン素材: 牛革、本革、カウレザー

・容量：札入れ×2/カード入れ×10

・留め具の種類: ジッパー、スナップボタン

・素材：牛革（ソフトレザー）

・表地: 牛革、本革、カウレザー



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※箱入り商品は、箱無しもしくは箱を折りたたんでの発送となる場合がございます。

その他パンフレットや付属品についても、本商品のみになる場合もございます。

メーカーの商品のリニューアルなどにより、同じ商品でも写真と異なる場合もございます。



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