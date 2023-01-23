『ズッケロ フィラート がま口長財布 58009 キャメル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 15時 49分に出品され03月16日 15時 49分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
レディースビジネスバッグ
【商品名】
ズッケロ フィラート がま口長財布 58009 キャメル
【商品説明】
・カラー：キャメル/グリーン/オレンジ
・サイズ：ヨコ20×タテ10×マチ3cm
・メイン素材: 牛革、本革、カウレザー
・容量：札入れ×2/カード入れ×10
・留め具の種類: ジッパー、スナップボタン
・素材：牛革（ソフトレザー）
・表地: 牛革、本革、カウレザー
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 21.40 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※箱入り商品は、箱無しもしくは箱を折りたたんでの発送となる場合がございます。
その他パンフレットや付属品についても、本商品のみになる場合もございます。
メーカーの商品のリニューアルなどにより、同じ商品でも写真と異なる場合もございます。
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落札価格8008円
163 入札履歴
終了
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