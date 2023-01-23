『tシャツ Tシャツ ロンストスポットリング刺繍×天竺レイヤードカットソー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 02時 32分に出品され05月16日 02時 32分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:71417269

ショップ:HAKKA，ハッカ

ブランド:SUPER HAKKA，スーパーハッカ

商品名:ロンストスポットリング刺繍×天竺レイヤードカットソー

カテゴリ:トップス>Tシャツ/カットソー

ブランド品番:34950731

素材:本体: カットソー: 綿100%， 別布 ストライプ: 綿100%， 刺繍糸: ポリエステル100%

原産国:中国製

カラー:ベージュ，ネイビー

サイズ:FREE

カテゴリ ファッション

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ロンストスポットリング刺繍×天竺レイヤードカットソー