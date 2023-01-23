『水晶 クラスター 原石 ラフ クラスタ 鉱物 石 クラスター Quartz クリスタル 魔除け 置物 浄化 一点物【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 53分に出品され03月14日 22時 53分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【パワーストーンの意味・言われ】
水晶 クラスター[クォーツ]：浄化・幸せをもたらす天然石の基本・自己成長の象徴
【サイズ】 110mm× 61mm× 59mm（原石の最長部計測）
【重量】 338g
【産地】 中国 四川省
天然石情報：水晶
石言葉（意味・効果）：調和・統合・強化、コミュニケーション能力向上、魔除け、お守り、浄化、潜在能力を引き出す、直感力・創造力をはぐくむ、パワーストーンの王様 水晶和名：水晶英名：crystal quartz別名：クリスタルクォーツ、ロッククリスタル守護石：双子座（ふたご座）誕生石：4月干支石：申(さる)カラー：無色透明主な産地：ブラジル、中国、アメリカ、世界各国
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水晶 クラスター[A20675]
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落札価格8008円
321 入札履歴
終了
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