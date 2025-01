【クール配送】ドメーヌ・トマ・モレ ピュリニー・モンラッシェ 1er ラ・トリュフィエール [2013]750ml【2025年の人気アイテム】

商品説明

幻と言っても過言でない非常に入手困難なワインです。 南のトリュフィエールはシャンガンに隣接した区画と、そこから少し離れた、Hameau de Blagnyに隣接した北の区画があるが、トマ・モレは南側の区画に2ヵ所、合計0.25ha所有している。1952、1982年に植樹。通常なら7樽(約2,100本)の生産が見込まれるが、2013年は6樽(約1,800本)生産された。ちなみに雹害のあった2012年は4樽(約1,200本)だった。

このキュヴェに関わらず、プルミエ・クリュの新樽比率は約30%。今回はステンレスタンクからのサンプルを試飲。香りはやや閉じ気味だが、白桃、黄桃、アプリコット、白い花の香りに気品ある優雅さにセクシーさが感じられる。熟度、粘性が高く、ツヤのある透明感がとてもいい。繊細さと力強さがあり、余韻はとても長く、いつまでも留まってくれる印象。

土のニュアンスと石、森の下草、トリュフなど、さまざまな森の息吹を感じる香りです。同時にトロピカルフルーツと、焼いた果実の味わいがしっかりと印象的で、全体に見事に成熟しています。申し分のないバランスとエレガントさで余韻の長いフルボディのワインです。(インポータ資料より)

親父(ベルナール・モレ)の畑を生前相続しています。 この【ピュリニー・モンラッシェ・1er・ラ・トリュフィエール】僕はこの畑のワインが好きで時々飲みますが、どのような畑かと言えばピュリニー・モンラッシェには1級畑が14ヶ所有りますが、その中でも1〜2ha位の非常に小さな区画です。それが数名の生産者により猫の額ほどに分割・生産されています。その生産者と言えばベルナール・モレ、ミッシェル・コラン・ドレジェ、ジャン・マルク・ボワイヨ、ルイ・ラトゥールなど数名が知られていますが、何しろ極端に畑が小さい為に生産量も少なくほとんど市場で見つけることは困難なものとなっています。多くはフランス国内の高級レストランなどで消費され、輸出に回される量は極僅かです。そのためほとんど姿を見かけないため(幻)と言われる所以です。ジャン・マルク・ボワイヨの区画は以前 エチエンヌ・ソゼが持っていた区画ですが、相続でボワイヨに移りました。当時はソゼの秘蔵っ子としてグラン・クリュ並みの扱いを受けていました。確か10年ほど前、ソゼの1988 ラ・トリュフェイエールがソゼの1991バタールの倍近い値段であったように覚えています。最近では、父ベルナールのトリュフィエールの在庫はほとんどなくなってしまった。

アラン・メドゥ:93 Sweet spot Outstanding

Tasted: Jun 15, 2015Drink: 2021+Issue: 59

Tasting note: This is one of the few wines in the range to exhibit any appreciable amount of wood that surrounds the elegant nose of acacia blossom, pear, red apple and a discreet note of wet stone. The mouth feel of the energetic middle weight flavors is a perfect blend of seduction and delineation with an additional sense of lift coming from the abundant minerality on the immaculately balanced, persistent and linear finish. Like the Dents de Chien this is going to need at least 4 to 5 years of cellaring to open but this classy effort should reward much more.



Domaine THOMAS MOREYトマ・モレトマモレ トーマス・モレ トーマスモレ