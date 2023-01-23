『ゴルフ レディース/女性用 アンパスィ マイクロメッシュ半袖ジップアップシャツ AFS9503N1【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 03時 04分に出品され03月05日 03時 04分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー ホワイト ／ ネイビー ／ パープル

素材 SOCOOL_UVAマイクロメッシュ（ポリエステル100%）

機能 吸汗速乾 ／ UV GUARD ／ 通気



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マイクロメッシュ半袖ジップアップシャツ