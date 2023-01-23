『送料無料 ミズノ テニスシューズ メンズ レディース オールコート 幅広3E ウエーブエクシード 4Z WIDE AC 61GA2116【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 20時 58分に出品され03月14日 20時 58分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ミズノ テニスシューズ メンズ レディース オールコート 幅広3E

ウエーブエクシード 4Z WIDE AC



MIZUNO ENERZY搭載！フィッティングを一新し、

さらに軽量感・スピード感もUPしたワイドモデル。



カラー 22：ブルー×ホワイト×レッド



甲材／合成繊維、人工皮革

底材／合成底



質量 約300g（27.0cm片方）



オールコート用



カップインソール（取り外し可）



シューズ幅 3E相当の方向け

甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ（EEE相当）



・高反発素材ミズノエナジー搭載

・ミズノウエーブ クッション性／安定性

・エックステン



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※沖縄を除き送料無料

沖縄の方は、ご注文後送料金額を修正させて頂きます。