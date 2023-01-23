『送料無料 ミズノ テニスシューズ メンズ レディース オールコート 幅広3E ウエーブエクシード 4Z WIDE AC 61GA2116【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 20時 58分に出品され03月14日 20時 58分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ミズノ テニスシューズ メンズ レディース オールコート 幅広3E
ウエーブエクシード 4Z WIDE AC
MIZUNO ENERZY搭載！フィッティングを一新し、
さらに軽量感・スピード感もUPしたワイドモデル。
カラー 22：ブルー×ホワイト×レッド
甲材／合成繊維、人工皮革
底材／合成底
質量 約300g（27.0cm片方）
オールコート用
カップインソール（取り外し可）
シューズ幅 3E相当の方向け
甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ（EEE相当）
・高反発素材ミズノエナジー搭載
・ミズノウエーブ クッション性／安定性
・エックステン
61GA211622 ユニセックス 男女兼用 男性 女性 部活 靴 青
※沖縄を除き送料無料
沖縄の方は、ご注文後送料金額を修正させて頂きます。
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ヨネックス テニスシューズ メンズ クレー・砂入り人工芝コート用 3E設計/YONEX パワークッションエクリプション4メンGC/ソフトテニス ローカット /SHTE4MGC-
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プリンス テニスシューズ クレー＆グラスサンド用シューズ メンズ WHT/RED (207) 26.5 cm
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落札価格8008円
543 入札履歴
終了
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