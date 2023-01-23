『野球 バッグ 大容量 ゼット プロステイタス ショルダーバッグ セカンドバッグ 約42L BAP520 大型 バッグ刺繍可(B)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 06時 48分に出品され03月15日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 至高の安心感を提供するプロステイタスシリーズセカンドバッグ。耐久性に優れたプロステイタス専用合皮と過酷な使用に対応した耐久構造を備えつつ、十分な収納スペースを確保しセカンドバッグとしての機能性も充実。

カラー：(1130)ホワイト/Dネイビー、(1900)ブラック、(1911)ブラック/ホワイト、(2011)Bブルー/ホワイト、(3000)ダークネイビー、(3011)Dネイビー/ホワイト、(6011)エンジII/ホワイト

素材：合成皮革(PVC)、底部・背面/1680Dナイロン

機能：フロントポケット前面生地取り外し式(縦20×横38cm)、フロントポケット内マルチポケット付き、左サイドポケット付き

サイズ：長さ47×高さ34×巾24cm

容量：約42L(本体：約38L＋ポケット：約4L)

原産国：中国

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