『オキシゲナイザー高濃度酸素水 350ml×45本【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 06時 38分に出品され03月16日 06時 38分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オキシゲナイザー高濃度酸素水 350ml×45本



【商品説明】

・オキシゲナイザーはROウォーターと酸素のコラボレーションから生まれた「酸素水」です。

・ヨーロッパの最先端技術により36倍の酸素充填率で酸素不足になりがちな体にしっかりと酸素を補給できます。

・人間の体に欠かせない「水」と「酸素」を同時に摂取できる、理想の次世代酸素水です。

・赤ちゃんからご年配の方、妊婦さんでも安心して飲んていただけます。



【サイズ】

高さ : 20.60 cm

横幅 : 31.80 cm

奥行 : 56.60 cm

重量 : 19.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品販売の場合についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。

商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。