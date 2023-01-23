『和田工業 噛みつき 防止 手袋 有名ドッグトレーナー開発 猫 犬 トリミング ペット グローブ 引っかき 牛革 厚手 保護手袋爬虫類 園芸【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 20時 44分に出品され03月04日 20時 44分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

和田工業 噛みつき 防止 手袋 有名ドッグトレーナー開発 猫 犬 トリミング ペット グローブ 引っかき 牛革 厚手 保護手袋爬虫類 園芸



【商品説明】

・BBQやキャンプの火起こしなどの場面でも活躍できます。

・ガーデニングや除草作業にもお使いいただけます

・ペット（犬、猫、爬虫類等）の引っ掻きや噛みつき保護にご使用ください。

・害虫駆除にもご活用ください



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 25.10 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。