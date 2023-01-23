『CD/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE/RAISE THE FLAG (CD+3DVD) (初回生産限定盤)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 05時 27分に出品され05月04日 05時 27分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE (サンダイメジェイソウルブラザーズフロムエグザイルトライブ さんだいめじぇいそうるぶらざーずふろむえぐざいるとらいぶ)

2020年3月18日 発売



オリジナル・アルバムとしては通算8作目となる待望のニュー・アルバム!

ヒットを記録したデジタル・シングル「Rat-tat-tat」他を収録。

(RAISE THE FLAG)の集大成にして完全版に相応しい大作が完成。



CD:1

1.RAISE THE FLAG

2.Yes we are

3.FIRE

4.冬空

5.White Wings

6.東京

7.Rat-tat-tat

8.GOLDEN

9.SCARLET feat.Afrojack

10.花歌 〜Flowers for you〜

DVD:2

1.RAISE THE FLAG(Music Video)

2.Yes we are(Music Video)

3.冬空(Music Video)

4.White Wings(Music Video)

5.Rat-tat-tat(Music Video)

6.GOLDEN(Music Video)

7.SCARLET feat.Afrojack(Music Video)

8.冬空(Member Focus Version)(Bonus Movie)

9.White Wings(Member Focus Version)(Bonus Movie)

DVD:3

1.RAISE THE FLAG