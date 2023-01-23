『雅楽入門用 龍笛（竜笛）精巧樹脂製指孔標準タイプ/龍笛袋付き赤巻き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 23分に出品され03月23日 11時 23分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
エレキギター、セミアコ、フルアコ本体
【商品名】
【雅楽入門用 龍笛（竜笛）精巧樹脂製】指孔標準タイプ/龍笛袋付き【赤巻き】
【商品説明】
・ベストセラー！お求めやすい精巧樹脂製の龍笛です。（運指表付き）
・持ち運びに便利な竜笛袋付きタイプです。
・色だけでなく指孔の大きさまで選べる最新モデルです。
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 4.00 cm
奥行 : 40.40 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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落札価格8007円
589 入札履歴
終了
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