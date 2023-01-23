『大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 LEDフィラメント・ボール球 2.5W（E26） キャンドル色 2200K 引掛【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 20分に出品され03月18日 09時 20分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 LEDフィラメント・ボール球 2.5W（E26） キャンドル色 2200K 引掛
【商品説明】
・素材：ガラス（透明）、鋼板（深緑色塗装）・光源種類：LEDフィラメント・ボール球 2.5Ｗ（E26）キャンドル色 2200K・定格光束：240lm・寸法：直径14.6×高さ25.6cm
【サイズ】
高さ : 23.50 cm
横幅 : 23.50 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 1.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8007円
383 入札履歴
終了
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