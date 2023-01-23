『モズ リュックサック、バックパック、デイパック 「EVERY-ZZCI」シリーズ グレー×ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 12時 03分に出品され03月09日 12時 03分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モズ リュックサック、バックパック、デイパック 「EVERY-ZZCI」シリーズ グレー×ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 46.20 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8007円
525 入札履歴
終了
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