『モズ リュックサック、バックパック、デイパック 「EVERY-ZZCI」シリーズ グレー×ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 12時 03分に出品され03月09日 12時 03分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

モズ リュックサック、バックパック、デイパック 「EVERY-ZZCI」シリーズ グレー×ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 46.20 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ モズ

リュックサック、バックパック、デイパック

「EVERY-ZZCI」シリーズ

グレー×ブラック