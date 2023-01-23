『BUCK(バック) キャバリア Cavalier 264GYS 収納時:114mm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 12時 04分に出品され03月29日 12時 04分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

BUCK(バック) キャバリア Cavalier 264GYS 収納時:114mm



【商品説明】

・ハンドル材質：アルミニウム カーボンファイバーインレイ

・ブレード材質：7crステンレス鋼

・ポケットクリップ付き

・刃長：91mm



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 3.30 cm

奥行 : 11.90 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。