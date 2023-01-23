SOUKENGEN ワインディングマシーン ウォッチワインダー 自動巻き時計ワインディングマシーン 4本巻き+6本収納 日本製 マブチモータ【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

SOUKENGEN ワインディングマシーン ウォッチワインダー 自動巻き時計ワインディングマシーン 4本巻き+6本収納 日本製 マブチモータ



【商品説明】

・【 実用性だけではなく】：本ワインディングマシーンは、設定されたモードで自動的に腕時計に弦をかけます。実用的な腕時計の収納道具だけではなく、やはり精巧で美しいインテリアの装飾品で、腕時計の性能を維持する最も良い選択です。

・【回転モード】時計方向に２分間回転してから、６分間停まります。次は逆時計方向に２分間回転してから、６分間停まります。この順番に繰り返します。

・【非常に静か】1本巻き上げのワインディングマシーンです。日本製マブチモーターを採用して、耐久性持つ、磁化なしの設計で、非常に静かなので、特に室や書斎に置く予定のお客様におすすめ。

・【高級感が溢れた設計】使用方法もわかりやすく、きれい



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 21.50 cm

奥行 : 26.50 cm

重量 : 2.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。