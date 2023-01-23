『SOUKENGEN ワインディングマシーン ウォッチワインダー 自動巻き時計ワインディングマシーン 4本巻き+6本収納 日本製 マブチモータ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 17時 52分に出品され03月08日 17時 52分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SOUKENGEN ワインディングマシーン ウォッチワインダー 自動巻き時計ワインディングマシーン 4本巻き+6本収納 日本製 マブチモータ
【商品説明】
・【 実用性だけではなく】：本ワインディングマシーンは、設定されたモードで自動的に腕時計に弦をかけます。実用的な腕時計の収納道具だけではなく、やはり精巧で美しいインテリアの装飾品で、腕時計の性能を維持する最も良い選択です。
・【回転モード】時計方向に２分間回転してから、６分間停まります。次は逆時計方向に２分間回転してから、６分間停まります。この順番に繰り返します。
・【非常に静か】1本巻き上げのワインディングマシーンです。日本製マブチモーターを採用して、耐久性持つ、磁化なしの設計で、非常に静かなので、特に室や書斎に置く予定のお客様におすすめ。
・【高級感が溢れた設計】使用方法もわかりやすく、きれい
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 21.50 cm
奥行 : 26.50 cm
重量 : 2.25 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8007円
984 入札履歴
終了
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