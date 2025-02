CLINIQUE クリニーク リンスオフ クレンジング フォーム 150ml とイーブン ベター ブラ...【コストコ お買い得】

商品情報

ブランド:クリニーク CLINIQUE

商品名:リンスオフ クレンジング フォーム 150ml とイーブン ベター ブライター ミルキー ローション 100ml とモイスチャー サージ ハイドレーティング ローション 200ml のセット CLINIQUE Rinse Off Foaming Cleanser & Even Better Brighter Milky Lotion & Moisture Surge Hydrating Lotion (All Skin Types) Set

カテゴリ:スキンケアコフレ お試しセット



セット内容

CLINIQUE クリニーク リンスオフ クレンジング フォーム 150ml x1

CLINIQUE クリニーク イーブン ベター ブライター ミルキー ローション 100ml x1

CLINIQUE クリニーク モイスチャー サージ ハイドレーティング ローション 200ml x1

商品情報

CLINIQUE クリニーク リンスオフ クレンジング フォーム 150ml (その他クレンジング)...濃厚+コシのある泡でやさしく洗顔

CLINIQUE クリニーク イーブン ベター ブライター ミルキー ローション 100ml (乳液)...明るく輝く均一美肌に導く透白乳液

CLINIQUE クリニーク モイスチャー サージ ハイドレーティング ローション 200ml (化粧水)... 「速攻水分チャージ」...