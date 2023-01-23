『Dog ビーフ &イール(うなぎ)ディナー 1kg【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 08時 52分に出品され04月18日 08時 52分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Dog ビーフ &イール(うなぎ)ディナー 1kg
【商品説明】
・エアドライフード
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 18.20 cm
奥行 : 21.60 cm
重量 : 1.27 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8007円
266 入札履歴
終了
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