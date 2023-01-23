『トートバッグ HYP ダークブラウン / A4サイズ ショルダーバッグ 大容量サイズ (エコバッグ付き)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 04時 04分に出品され03月22日 04時 04分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トートバッグ HYP ダークブラウン / A4サイズ ショルダーバッグ 大容量サイズ (エコバッグ付き)



【商品説明】

・【カラー】ダークブラウン

・【サイズ】縦31.0cm×横(上部)48.0cm，横(下部)32.0cm×マチ15.5cm【重量】830g【容量】約9.0リットル

・【デザイン】デザインがシンプルなだけに、素材選びには拘り、厳選された素材を使用。スムース素材の3カラーは深みのあるアンティーク風の素材を使用。サフィアーノ素材は通常よりも縞が細かい素材を使い、よりオンスタイルに合う仕上がりに。どちらの素材もPUレザーを使用しているので、お手入れの手間が少ないのがポイント。雨や汚れは拭き取るだけでOK！マチを大きくとっており、A4ファイルや雑誌、パソコン等の荷物が楽々収納できる使いやすいサイズ感。内側にはスマホや手帳などが入れられる機能的なポケットを配置。

・【様々なコーデに】”シーンを選ばず活躍する



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ トートバッグ

HYP

ダークブラウン

/

A4サイズ

ショルダーバッグ

大容量サイズ

(エコバッグ付き)