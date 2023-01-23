『デシグアル バックパック 21WAKA152000 グレー/ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 18時 58分に出品され03月13日 18時 58分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル バックパック 21WAKA152000 グレー/ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ38cmxヨコ30cmxマチ14cm

・ポケットの数:3(外側1/内側2)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリウレタン

・重量:580g



【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 42.20 cm

奥行 : 44.29 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ デシグアル

バックパック

21WAKA152000

グレー/ブラック