『デシグアル バックパック 21WAKA152000 グレー/ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 18時 58分に出品され03月13日 18時 58分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デシグアル バックパック 21WAKA152000 グレー/ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ38cmxヨコ30cmxマチ14cm
・ポケットの数:3(外側1/内側2)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリウレタン
・重量:580g
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 42.20 cm
奥行 : 44.29 cm
重量 : 630.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8007円
83 入札履歴
終了
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