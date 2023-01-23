『デシグアル トートバッグ 21WAXP972000 レディース グレー/ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 12時 32分に出品され03月25日 12時 32分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル トートバッグ 21WAXP972000 レディース グレー/ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・スマホケースストラップ付きトートバッグ

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 37.60 cm

奥行 : 54.10 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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