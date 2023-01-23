『デシグアル トートバッグ 21WAXP972000 レディース グレー/ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 12時 32分に出品され03月25日 12時 32分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デシグアル トートバッグ 21WAXP972000 レディース グレー/ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・スマホケースストラップ付きトートバッグ
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 37.60 cm
奥行 : 54.10 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8007円
502 入札履歴
終了
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