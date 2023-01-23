『Vbestlife ジェルポリッシュドライヤー プロの速乾性ネイル硬化機 3Wジェルポリッシュ乾燥ランプ 家庭用およびサロン用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 20時 01分に出品され03月03日 20時 01分に終了予定です。即決価格は8,006円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Vbestlife ジェルポリッシュドライヤー プロの速乾性ネイル硬化機 3Wジェルポリッシュ乾燥ランプ 家庭用およびサロン用



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。