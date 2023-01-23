『SANKO C202 シャトルマルチ R70【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 56分に出品され03月27日 09時 56分に終了予定です。即決価格は8,006円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SANKO C202 シャトルマルチ R70
【商品説明】
・パッケージ重量: 4.0 kg
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :71×44×41.5cm
・本体重量:3.7kg
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 46.00 cm
奥行 : 70.00 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SANKO C202 シャトルマルチ R70
¥ 8006
SANKO C202 シャトルマルチ R70
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落札価格8006円
262 入札履歴
終了
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