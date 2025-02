The Dinner [DVD]【お歳暮】

商品情報

「アート」というキーワードを根幹に、まるで芸術作品の様に「ライブ」という概念を昇華。 既成のステージイメージを破壊する、SEKAI NO OWARIが提示する唯一無二の独創的なライブエンターテインメントショー。 全国11箇所25公演25万人を動員したツアー「The Dinner」が、DVD & Blu-rayにてリリース決定! キャリアの中で今まで培ってきた「ファンタジー」という方法論を一度破壊することから始まった「The Dinner」。 一枚の絵画や一つの映画を感じさせるような「アート」というキーワードを根幹に、まるで芸術作品の様に「ライブ」という概念を昇華。 今までのSEKAI NO OWARIのイメージをリセットし、ゼロから新しい自分たちの表現を追求した。 全体的に少しダークで緊張感のある空気の中、始まるステージ。怪しげな洋館に住む4人組グループ。 その正体は人喰い集団のSEKAI NO OWARIという裏設定の中、進行するストーリー。 怪しげな洋館で行われるパーティーを彩るべく、そこで繰り広げられる演出の数々。 レトロなビンテージカーで穏やかにステージ登場し、冷静