『園芸用品 HRS ガーデンボックス 屋外 プランターボックス 大型 組立式 プラスチック製 園芸 鉢植え入れ ベランダ・屋上・庭 (花、【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 01時 32分に出品され03月18日 01時 32分に終了予定です。即決価格は8,005円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 植木鉢

【商品名】

HRS ガーデンボックス 屋外 プランターボックス 大型 組立式 プラスチック製 園芸 鉢植え入れ ベランダ・屋上・庭 (花、植物、野菜)



【商品説明】

・サイズ(約):117*39*22cm

・幅広い適用範囲：バルコニー、果樹園、庭園、屋上、寝室、事務所などに適しています。幅広い用途：花、植物、樹、野菜など植えられます。

・材質:PP

・環境にやさしい上質なPPプラスチック材料で作られ、耐久性に優れ、長持ちです。

・簡単に組立ことができる、素材は厚くて、構造安定で、バルコニーや庭園や屋根の植栽に適しています。



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。