『リトルフィート Little Feat - Sailin Shoes (Deluxe Edition) LP レコード 輸入盤【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 02時 59分に出品され04月20日 02時 59分に終了予定です。即決価格は8,005円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: Sailin Shoes (Deluxe Edition)

アーティスト: Little Feat

アーティスト(日本語): リトルフィート

現地発売日: 2023/06/23

レーベル: Reprise / WEA



その他スペック:

デラックス・エディション