『アライテント コンパクトポール200cm 520000【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 23分に出品され03月17日 05時 23分に終了予定です。即決価格は8,005円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アライテント コンパクトポール200cm 520000
【商品説明】
・サイズ：200cm
・収納サイズ：50cm
・素材：＃7001ジュラルミン
・重量：270g
CMR-X002EJFMO4
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 5.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8005円
878 入札履歴
終了
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