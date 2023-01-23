『アライテント コンパクトポール200cm 520000【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 23分に出品され03月17日 05時 23分に終了予定です。即決価格は8,005円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アライテント コンパクトポール200cm 520000



【商品説明】

・サイズ：200cm

・収納サイズ：50cm

・素材：＃7001ジュラルミン

・重量：270g

CMR-X002EJFMO4

【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。