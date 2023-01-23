『Cozyone 寝袋 シュラフ 封筒型 軽量 保温 210T防水 コンパクト アウトドア キャンプ 登山 車中泊 防災用 丸洗い可能 耐寒範【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 47分に出品され03月27日 05時 47分に終了予定です。即決価格は8,005円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アウトドア 封筒型寝袋
【商品名】
Cozyone 寝袋 シュラフ 封筒型 軽量 保温 210T防水 コンパクト アウトドア キャンプ 登山 車中泊 防災用 丸洗い可能 耐寒範囲-15 ? 10 1.8kg 春用 夏用 秋用 冬用
【商品説明】
・【丸洗いOK】ご家庭で洗濯機で丸洗いができるのでいつでも清潔にできます。ご使用の前に、日
【サイズ】
高さ : 14.20 cm
横幅 : 29.90 cm
奥行 : 41.60 cm
重量 : 2.17 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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落札価格8005円
904 入札履歴
終了
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