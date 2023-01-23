Cozyone 寝袋 シュラフ 封筒型 軽量 保温 210T防水 コンパクト アウトドア キャンプ 登山 車中泊 防災用 丸洗い可能 耐寒範【2025年の人気アイテム】

商品情報

アウトドア 封筒型寝袋

【商品名】

Cozyone 寝袋 シュラフ 封筒型 軽量 保温 210T防水 コンパクト アウトドア キャンプ 登山 車中泊 防災用 丸洗い可能 耐寒範囲-15 ? 10 1.8kg 春用 夏用 秋用 冬用

【商品説明】

・【丸洗いOK】ご家庭で洗濯機で丸洗いができるのでいつでも清潔にできます。ご使用の前に、日

【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 29.90 cm

奥行 : 41.60 cm

重量 : 2.17 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

【ご注意】

個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。

商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。

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