『スインリー 財布 メンズ 二つ折り 薄型 日本製 285130 ダークグリーン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 17時 55分に出品され03月27日 17時 55分に終了予定です。即決価格は8,005円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スインリー 財布 メンズ 二つ折り 薄型 日本製 285130 ダークグリーン
【商品説明】
・カードポケットの数:6
・ソール素材または裏地: 綿100%
・タテ9.5cmxヨコ10cm
・原産国:日本
・小銭入れ:なし
・札入れ:あり
・留め具の種類: 無し
・表地: 日本産牛革
【サイズ】
高さ : 1.60 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 10.80 cm
重量 : 0.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8005円
196 入札履歴
終了
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