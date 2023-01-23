『テトラ (Tetra) テトラ パワーLEDライト 40【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 00時 36分に出品され03月03日 00時 36分に終了予定です。即決価格は8,005円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Tetra」より引用"



【商品名】

テトラ (Tetra) テトラ パワーLEDライト 40



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40.8×8.6×3.3cm

・本体重量:0.48kg



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 9.10 cm

奥行 : 42.30 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。