『テトラ (Tetra) テトラ パワーLEDライト 40【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 00時 36分に出品され03月03日 00時 36分に終了予定です。即決価格は8,005円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Tetra」より引用"
【商品名】
テトラ (Tetra) テトラ パワーLEDライト 40
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40.8×8.6×3.3cm
・本体重量:0.48kg
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 9.10 cm
奥行 : 42.30 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8005円
13 入札履歴
終了
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