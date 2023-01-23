『山善 昇降 テーブル 高さ3段階調整 高座椅子やソファに コンパクト アジャスター付 組立品 ウォルナットブラウン TZT-7542(W【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 16時 19分に出品され04月24日 16時 19分に終了予定です。即決価格は8,005円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 昇降 テーブル 高さ3段階調整 高座椅子やソファに コンパクト アジャスター付 組立品 ウォルナットブラウン TZT-7542(W



【商品説明】

・お客様組立品

・デスク下:幅59.5×奥行31×高さ(53-63)cm

・デスク下内寸:59.5×31×53cm

・原産国:インドネシア

・本体サイズ:幅75×奥行41-44×高さ55-65cm

・材質:天然木(ラッカー塗装)

・高さ3段階:55・60・65cm



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 41.50 cm

奥行 : 77.50 cm

重量 : 7.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。