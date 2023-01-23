『キオッチョラ/Chiocciola パスポートケース イタリア製レザー 使用 4冊収納 パスポートカバー レディース (ネイビー)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 01時 43分に出品され04月30日 01時 43分に終了予定です。即決価格は8,005円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キオッチョラ/Chiocciola パスポートケース イタリア製レザー 使用 4冊収納 パスポートカバー レディース (ネイビー)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。