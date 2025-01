カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグ トートバッグ レディース キャンバス NV【お歳暮】

商品情報

【商品名】

カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグ トートバッグ レディース キャンバス NV



【商品説明】

・(H x W x D): 8.7 x 11 x 6.3 in (22 x 28 x 16 cm); Handle height: 11.8 in (30 cm).

・Closure: No

・Material: キャンバス

・Outer Material: Cotton

・Storage Size: B5サイズ収納可能



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 23.80 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。