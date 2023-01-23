『カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグ トートバッグ レディース キャンバス NV【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 22時 59分に出品され03月04日 22時 59分に終了予定です。即決価格は8,004円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグ トートバッグ レディース キャンバス NV
【商品説明】
・(H x W x D): 8.7 x 11 x 6.3 in (22 x 28 x 16 cm); Handle height: 11.8 in (30 cm).
・Closure: No
・Material: キャンバス
・Outer Material: Cotton
・Storage Size: B5サイズ収納可能
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 23.80 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8004円
743 入札履歴
終了
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