『カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグ トートバッグ レディース キャンバス NV【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 22時 59分に出品され03月04日 22時 59分に終了予定です。即決価格は8,004円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグ トートバッグ レディース キャンバス NV



【商品説明】

・(H x W x D): 8.7 x 11 x 6.3 in (22 x 28 x 16 cm); Handle height: 11.8 in (30 cm).

・Closure: No

・Material: キャンバス

・Outer Material: Cotton

・Storage Size: B5サイズ収納可能



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 23.80 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ カシュカシュ

パーテーションキャンバストートバッグ

トートバッグ

レディース

キャンバス

NV