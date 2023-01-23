セットアップレディーススーツパンツセットパンツドレスパーティー結婚式二次会披露宴通勤入学式卒業式フォーマル30代【2024年最新】

商品情報

製品の説明 キーワード：セットアップ レディース セットアップ パンツスーツ フォーマル パンツ 上下セット スーツ 長袖 大きいサイズ 秋物 セレモニースーツ ビジネススーツ スーツパンツ ロング丈 ゆったり セレモニー 着痩せ おしゃれ お洒落 ファション使用シーン等：結婚式 パーティー 結婚パーティー 二次会 披露宴 お呼ばれ 普段使い 通学 通勤 OL ビジネス 入園式 入学式 ママ 卒園式 お食事会 成人式 卒業式 謝恩会 同窓会 演奏会 発表会 女子会 参観日 七五三 お宮参り 20代 30代 40代 50代素材：ポリエステル 伸縮性：なし 厚さ：普通 セット内容：パンツ+ジャケット カラー：チェック柄/ストライプ（写真参考） サイズ（CM)：M バスト92 肩幅37 袖丈60 着丈75 ウェスト64 パンツ丈100L: バスト96 肩幅38 袖丈61 着丈76 ウェスト68 パンツ丈101XL: バスト100 肩幅39 袖丈62 着丈77 ウェスト72 パンツ丈102XXL:バスト104 肩幅40 袖丈63 着丈78 ウェスト76 パンツ丈1