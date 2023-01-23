『DOD(ディーオーディー) ワンポールテントS 3人用 収納コンパクト&かんたん設営 T3-44-BK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 11時 54分に出品され03月08日 11時 54分に終了予定です。即決価格は8,004円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DOD(ディーオーディー) ワンポールテントS 3人用 収納コンパクト&かんたん設営 T3-44-BK



【商品説明】

・※2020年2月当社出荷分より、タープ連結による破損を防ぐためにフライシート天頂部のループをなくしました。予めご了承ください。

・インナーサイズ：（約）W270×D230×H170cm

・サイズ：（約）W320×D270×H170cm

・付属品：キャリーバッグ、ペグ×13本、ロープ×6本（テントに取り付け済）

・収納サイズ：（約）W52×D14×H14cm

・材質：フライシート、フロア：75D ポリエステル （PUコーティング）、ポール：スチール

・耐水圧：フライシート：2000mm、フロア：5000mm

・重量：（約）3.1kg



【サイズ】

高さ : 16.40 cm

横幅 : 16.60 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 3.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。