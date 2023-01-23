『アンブロ スポーツトートバッグ UUAQJA53 BK【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 20時 13分に出品され05月04日 20時 13分に終了予定です。即決価格は8,004円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アンブロ スポーツトートバッグ UUAQJA53 BK



【商品説明】

・メイン素材: ポリエステル

・約53×36×18cm 容量：約25 L

・素材：ポリエステル



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 39.40 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。