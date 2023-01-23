『Weaver Leather 家畜トリミングスタンド ヘッドピース 変換キット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 09時 56分に出品され05月03日 09時 56分に終了予定です。即決価格は8,003円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Weaver Leather 家畜トリミングスタンド ヘッドピース 変換キット



【商品説明】

・お手入れ簡単なブラフマウェブ構造。

・シカゴのネジでトリミングスタンドに取り付けます。

・従来のチェーンの代わりとして最適です。



【サイズ】

高さ : 2.03 cm

横幅 : 10.92 cm

奥行 : 13.46 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。