『がまかつ(Gamakatsu) 偏光グラス スペッキーズ LE3001#4 マットブラック:スパークイエロー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 20時 20分に出品され04月26日 20時 20分に終了予定です。即決価格は8,003円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

がまかつ(Gamakatsu) 偏光グラス スペッキーズ LE3001#4 マットブラック:スパークイエロー



【商品説明】

・カラー:マットブラック:スパークイエロー

・付属用品:専用ケース（K- レジン）、マイクロファイバーレンズクロス（ポリエステル50%、ナイロン50%）

・参考サイズ:〈フレーム幅〉（ネジ間）130mm〈レンズ〉縦43.5×横56mm

・素材:〈フレーム〉TR-90（超弾性ナイロン樹脂）〈レンズ〉ポリカーボネイト



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 7.40 cm

奥行 : 19.70 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。