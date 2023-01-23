『がまかつ(Gamakatsu) 偏光グラス スペッキーズ LE3001#4 マットブラック:スパークイエロー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 20時 20分に出品され04月26日 20時 20分に終了予定です。即決価格は8,003円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
がまかつ(Gamakatsu) 偏光グラス スペッキーズ LE3001#4 マットブラック:スパークイエロー
【商品説明】
・カラー:マットブラック:スパークイエロー
・付属用品:専用ケース（K- レジン）、マイクロファイバーレンズクロス（ポリエステル50%、ナイロン50%）
・参考サイズ:〈フレーム幅〉（ネジ間）130mm〈レンズ〉縦43.5×横56mm
・素材:〈フレーム〉TR-90（超弾性ナイロン樹脂）〈レンズ〉ポリカーボネイト
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 7.40 cm
奥行 : 19.70 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8003円
381 入札履歴
終了
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