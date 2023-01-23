『TOMOUNT ソロテント キャンプテント 1人用 二重層 自立式 ツーリングテント 耐水圧3000mm 通気 防風 軽量 コンパクト アウ【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 11時 05分に出品され03月28日 11時 05分に終了予定です。即決価格は8,003円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOMOUNT ソロテント キャンプテント 1人用 二重層 自立式 ツーリングテント 耐水圧3000mm 通気 防風 軽量 コンパクト アウ



【商品説明】

・さまざまな用途アウトドア、キャンプ、野外フェス、ピクニック、ビーチ、花見、釣り、登山、運動会などに適用されています。設営簡単、持ち運びも簡単なのでいろんなシーンで大活躍。災害時の防災用品としても使えます。

・良い素材アウターテント：UVカット210T ポリエステル布3000mm耐水圧の生地、豪雨までも心配しない！クッカーなどの荷物を置いてできる前室スペースがある。インナーテント：190Tポリエステル布、耐水圧3000mm、B3高精度ナイロン通気性ネット。内側収納ポケット、通風窓とランタンフック付き。

・設営簡単アルミテントポールは高強度7001アルミ合金ポールを採用し、軽量で、安定耐



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 1.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。