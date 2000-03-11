『コールマン(Coleman) 寝袋 コルネットストレッチ2 L-5 使用可能温度-5度 マミー型 ネイビー 2000031103【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 53分に出品され03月22日 12時 53分に終了予定です。即決価格は8,003円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) 寝袋 コルネットストレッチ2 L-5 使用可能温度-5度 マミー型 ネイビー 2000031103



【商品説明】

・サイズ:使用時/約205×67~84cm、収納時/約直径45×25cm

・付属品:収納ケース

・使用下限温度:-5度以上

・材質:表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、中綿/ポリエステル

・重量:約1.6kg



【サイズ】

高さ : 25.00 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 45.60 cm

重量 : 2.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。