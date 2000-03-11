『コールマン(Coleman) 寝袋 コルネットストレッチ2 L-5 使用可能温度-5度 マミー型 ネイビー 2000031103【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 53分に出品され03月22日 12時 53分に終了予定です。即決価格は8,003円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) 寝袋 コルネットストレッチ2 L-5 使用可能温度-5度 マミー型 ネイビー 2000031103
【商品説明】
・サイズ:使用時/約205×67~84cm、収納時/約直径45×25cm
・付属品:収納ケース
・使用下限温度:-5度以上
・材質:表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、中綿/ポリエステル
・重量:約1.6kg
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 45.60 cm
重量 : 2.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8003円
504 入札履歴
終了
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