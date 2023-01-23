『イシュタル トートバッグ シラヌイ B4収納 2WAY メンズ 風神雷神/ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 09時 02分に出品され03月23日 09時 02分に終了予定です。即決価格は8,003円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イシュタル トートバッグ シラヌイ B4収納 2WAY メンズ 風神雷神/ネイビー



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・ソール素材または裏地: 帆布

・タテ45cmxヨコ34.5cmxマチ8cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 帆布ｘポリエステル



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 29.20 cm

奥行 : 41.80 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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