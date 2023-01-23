『イシュタル トートバッグ シラヌイ B4収納 2WAY メンズ 風神雷神/ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 09時 02分に出品され03月23日 09時 02分に終了予定です。即決価格は8,003円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イシュタル トートバッグ シラヌイ B4収納 2WAY メンズ 風神雷神/ネイビー
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップなし
・ソール素材または裏地: 帆布
・タテ45cmxヨコ34.5cmxマチ8cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 帆布ｘポリエステル
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 29.20 cm
奥行 : 41.80 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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466 入札履歴
終了
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