『ショルダーバッグ 帆布工房 ハンプコウボウ VintageIIシリーズ B5対応 3X95 ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 50分に出品され03月04日 16時 50分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メンズショルダーバッグ
【商品名】
帆布工房 ハンプコウボウ ショルダーバッグ VintageIIシリーズ B5対応 3X95 ベージュ
帆布工房
【商品説明】
・ショルダー全長:132cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ25cmxヨコ27cmxマチ7cm
・ポケットの数:8(外側4/内側4)
・留め具の種類: マグネット
・表地: コットン
・重量:470g
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 28.60 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8002円
806 入札履歴
終了
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