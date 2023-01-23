『ショルダーバッグ 帆布工房 ハンプコウボウ VintageIIシリーズ B5対応 3X95 ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 50分に出品され03月04日 16時 50分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メンズショルダーバッグ

【商品名】

帆布工房 ハンプコウボウ ショルダーバッグ VintageIIシリーズ B5対応 3X95 ベージュ

帆布工房



【商品説明】

・ショルダー全長:132cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ25cmxヨコ27cmxマチ7cm

・ポケットの数:8(外側4/内側4)

・留め具の種類: マグネット

・表地: コットン

・重量:470g



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 28.60 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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帆布工房

ハンプコウボウ

VintageIIシリーズ

B5対応

3X95

ベージュ