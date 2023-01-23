『猫用総合サプリレナトス 全猫用 SC-1皮膚・被毛、関節、血管、目、腎臓、胃腸、耳の健康維持をサポート【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 03時 46分に出品され03月26日 03時 46分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

猫用総合サプリレナトス 全猫用 SC-1皮膚・被毛、関節、血管、目、腎臓、胃腸、耳の健康維持をサポート



【商品説明】

・1，皮膚・被毛、関節、血管、目、腎臓、胃腸、耳の健康維持をサポートする総合サプリメント。

・2，【誕生】腸内で水素を発生させヒドロキシルラジカル（悪玉活性酸素）のみを消去！

・3，健康寿命のサポートに！

・4，嗜好性も抜群なのでそのまま与える事が出来ます。

・5，【大阪大学産業科学研究所】小林研究室の研究成果を活用した「ケイ素製剤」を使用！



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。