『猫用総合サプリレナトス 全猫用 SC-1皮膚・被毛、関節、血管、目、腎臓、胃腸、耳の健康維持をサポート【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 03時 46分に出品され03月26日 03時 46分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
猫用総合サプリレナトス 全猫用 SC-1皮膚・被毛、関節、血管、目、腎臓、胃腸、耳の健康維持をサポート
【商品説明】
・1，皮膚・被毛、関節、血管、目、腎臓、胃腸、耳の健康維持をサポートする総合サプリメント。
・2，【誕生】腸内で水素を発生させヒドロキシルラジカル（悪玉活性酸素）のみを消去！
・3，健康寿命のサポートに！
・4，嗜好性も抜群なのでそのまま与える事が出来ます。
・5，【大阪大学産業科学研究所】小林研究室の研究成果を活用した「ケイ素製剤」を使用！
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8002円
929 入札履歴
終了
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