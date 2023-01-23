『ゲンテン 定期入れ パスケース トスカ ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 52分に出品され03月04日 18時 52分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゲンテン 定期入れ パスケース トスカ ネイビー



【商品説明】

・カードポケットの数:2

・タテ10.5cmxヨコ7.5cm

・フック付き

・留め具の種類: 無し

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 2.54 cm

横幅 : 13.21 cm

奥行 : 21.08 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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