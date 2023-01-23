『ゲンテン 定期入れ パスケース トスカ ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 52分に出品され03月04日 18時 52分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゲンテン 定期入れ パスケース トスカ ネイビー
【商品説明】
・カードポケットの数:2
・タテ10.5cmxヨコ7.5cm
・フック付き
・留め具の種類: 無し
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 2.54 cm
横幅 : 13.21 cm
奥行 : 21.08 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8002円
434 入札履歴
終了
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