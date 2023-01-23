『レイクアルスター 多機能ミニバッグ レディマリー ダークグレー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 15時 00分に出品され05月02日 15時 00分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レイクアルスター 多機能ミニバッグ レディマリー ダークグレー
【商品説明】
・タテ14cmxヨコ23cmxマチ6cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・持ち手の全長:23cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 綿・合皮・牛革
・重量:200g
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 20.80 cm
奥行 : 27.40 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8002円
692 入札履歴
終了
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