『レイクアルスター 多機能ミニバッグ レディマリー ダークグレー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 15時 00分に出品され05月02日 15時 00分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

レイクアルスター 多機能ミニバッグ レディマリー ダークグレー



【商品説明】

・タテ14cmxヨコ23cmxマチ6cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・持ち手の全長:23cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 綿・合皮・牛革

・重量:200g



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 20.80 cm

奥行 : 27.40 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ レイクアルスター

多機能ミニバッグ

レディマリー

ダークグレー