『CB400SF CB1000SF CB1300SF CB400SB CBX400F CB750F VTR250 ジェイド ホーネット 汎用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 21時 44分に出品され03月05日 21時 44分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 バイク用 フロントカウル、マスク

【商品名】

CB400SF CB1000SF CB1300SF CB400SB CBX400F CB750F VTR250 ジェイド ホーネット 汎用



【商品説明】

・CB400SF CB1000SF CB1300SF CB400SB CBX400F CB750F VTR250

・アンダーカバー アンダー カバー フェンダー CBXカラー

・ジェイド ホーネット 汎用 フロントアンダーカウル フロント

・ドレスアップ

・ブラック ホワイト レッド バイク パーツ カスタム パーツ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

外装パーツ タグ CB400SF

CB1000SF

CB1300SF

CB400SB

CBX400F

CB750F

VTR250

ジェイド

ホーネット

汎用